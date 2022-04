Une fois de plus, les coachs et les finalistes ont livré plusieurs belles prestations.A découvrir, ici.

1 Christophe Willem et Maysha

Ils avaient décidé de performer en duo sur le titre de U2 et Mary J Blige: "One".Une reprise qui a tout simplement hypnotisé le public.

2 Jérémie Makiese, de retour

Il y a un an, Jérémie Makiese remportait la saison 9 de The Voice Belgique. En mai prochain, il représentera la Belgique au concours Eurovision de la chanson qui se déroulera à Turin. Hier soir, il est venu présenter son single et sa chanson "Miss You" avec laquelle il tentera de bien figurer au plus grand concours de chant du monde.

3 Sekina, tout en douceur

Pour cet ultime live, Sekina, finaliste de Black M, avait décidé de chanter "Wicked Game", de Chris Isaak.Une prestation qui a conquis le coeur du public.

4 BJ Scott et Alec

Pour cette grande finale, les coachs avaient décidé de prendre place sur scène aux côtés de leurs finalistes. BJ Scott et Alec ont repris un titre de James Taylor: "You’ve got a friend". Lors de cette finale riche en émotion, le duo a fait revivre une magnifique balade des années 70’.

5 Maysha retourne le plateau

Il en avait des frissons, Christophe Willem.Le coach de Maysha a tout simplement adoré la prestation de sa finaliste, qui avait proposé une reprise de Whitney Houston sur son titre "I Will Always Love You".

6 Typh Barrow et Valentine

Hier soir, Typh Barrow et Valentine ont proposé un duo sur un classique de la chanson française: "Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai" de Francis Cabrel. Une magnifique façon pour la coach et sa finaliste de se dévoiler sur ce titre sorti en 1994.

Valentine avait choisi de réinterpréter le titre "Another Love" avec lequel elle avait signé sa première prestation en direct.Un titre chargé en émotion qui avait assuré un moment d’exception dans le studio de The Voice Belgique.