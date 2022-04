On apprend cependant que France 3 prépare la diffusion d’un épisode spéciale en prime time, en juillet prochain.Le tournage a débuté ce mardi 12 avril, selon une information du Pariens.Nommé "Retrouvailles", il marquera le retour d’anciens personnages emblématiques de la série française.

Parmi eux, on retrouve Rudy (Ambroise Michel) et Ninon (Aurélie Vanneck), deux protagonistes ayant marqué les fans. Le couple était notamment apparu dans Une vie en Nord, le spin-off de Plus belle la vie diffusé en 2014. Ninon, elle, est apparue pour la dernière fois à l’écran en février 2020 dans un épisode de la série originale. Les deux seront alors à nouveau réunis lors de ces retrouvailles collectives. D’autres personnages phares ont d’ailleurs été annoncés: Johanna Marci (Dounia Coesens), Sybille (Coline d’Inca) ou encore Amandine (Ana Ka).

Dans l’épisode qui durera 90 minutes, tout ce beau monde sera rassemblé à l’occasion d’un bal de promo organisé au lycée Vincent Scotto. Seront présents des élèves actuels, d’autres ayant quitté l’établissement, des professeurs et des parents d’élèves.