Oui, comme les scores étaient affichés derrière nous, je n’ai pas vu le résultat tout de suite et je n’ai pas entendu Maureen. Et puis pour moi, c’était Valentine qui devait gagner. Mais cette victoire est un plaisir, évidemment.

Vous aviez fait beaucoup de promo pour que l’on vote pour vous?

Non, j’ai laissé les choses se faire naturellement. Il y a juste mon frère qui a fait un peu de promo sur les réseaux pour moi et je l’en remercie d’ailleurs.

Vous avez fait la fête après la finale?

Je suis allé voir le public et les gens de ma famille, qui étaient une bonne vingtaine à avoir fait le déplacement. Ensuite on a bu un verre et puis on a mis le cap sur l’hôtel à Bruxelles pour être présent pour les interviews dès le matin.

Revenons sur cette finale. Est-ce qu’il y a eu du stress?

Non, pas du tout. Je pense que cela a été un vrai plaisir pour tous les talents. Nous nous soutenions tous très fort.

Avant d’entrer en scène, vous avez un trucpour vous relaxer?

Je fais un petit échauffement physique, mais très léger, histoire de réveiller mon corps. Pour la voix, je fais ce que j’appelle "une sirène".

Dans toutes les prestations que vous avez faites au cours de cette saison, y en a-t-il une que vous retenez en particulier?

Celle sur Hold me while you wait de Lewis Capaldi, en demi-finale. C’est une chanson qui m’envoûte et j’ai vraiment réussi à me lâcher devant le public. C’était vraiment agréable. Cela fait du bien de s’ouvrir.

Vous avez formé un duo très touchant avec BJ Scott sur «You’ve got a friend» de James Taylor. Qui a eu l’idéede reprendre cette chanson?

BJ et moi avons cherché un morceau ensemble pendant quelques minutes et c’est son manager qui a proposé cette chanson. Je ne la connaissais pas du tout. Elle l’a chantée toute seule pour me montrer puis on a répété une fois après le tournage de la séquence chez moi avec ma famille. J’ai vraiment adoré la chanter avec elle. Cela a été un bon moment de complicité.

Vous avez remporté 10000 €. Vous savez ce que vous allez en faire?

La somme se divise en deux. Il y a 5000 sur un compte et 5000 en chèques cadeaux dans un magasin de musique partenaire de l’émission.

C’est un chouette budget, je vais pouvoir me faire plaisir.

Et donc, vous allez acheter quoi?

Je n’en ai aucune idée… Mais je pense déjà à un looper pour la guitare. Pour le reste, on verra bien. C’est un chouette budget, je vais pouvoir me faire plaisir.

Vous avez aussi remporté un contrat avec Universal Belgique pour un single. Vous avez des chansons déjà écrites?

J’ai de vieilles compositions dans un tiroir, mais je ne les ai jamais chantées devant des gens. Et là, ça fait longtemps que je n’ai pas écrit. C’est quelque chose que je dois redévelopper. Et pourquoi pas aussi collaborer avec des auteurs. Je veux m’entourer d’une équipe solide qui pourra me guider dans ce que je veux faire.

Je n’ai pas envie de me précipiter et faire des mauvais choix.

Vous êtes étudiant en musique et chant pop à l’IMEP à Namur. Vous allez continuer?

Je n’ai aucune idée de quelle sera la suite. Je n’ai pas envie de me précipiter et faire des mauvais choix. Je suis en troisième année et il me reste encore deux années ensuite pour le masters. Mais on verra.

Depuis quelques années, la RTBF choisit parmi un talent de The Voice pour participer à l’Eurovision. Cela vous plairait?

C’est trop tôt pour répondre à cette question. Si l’occasion se présente, j’envisagerai la chose.

Vous avez un frère et une sœur. Ils chantent?

Ma sœur non et mon frère oui, un peu, mais il fait plutôt du rap.

Il envisage de faire aussi «The Voice»?

Je n’en sais rien du tout. S’il veut le faire, je l’encouragerai. Mais il faut qu’il fasse ce qu’il aime.