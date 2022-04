Poussin et Renard

Voici six histoires courtes mettant en scène un poussin curieux, bavard et un peu casse-pieds et un renard à l’amitié sincère.

Les histoires sont courtes et développées en format BD simplifié.ça parle de respect et d’amitié avec bienveillance.

Sergio Ruzzier, La joie de lire, 6 ans.

Je confonds tout

Un petit lapin brun raconte une histoire à un autre lapin beige.Mais il semblerait que ce lapin brun confonde beaucoup de choses.Guêpe et abeille, escargot et limace, pingouin et manchot…Ces animaux se ressemblent mais sont bien différents pourtant, Lapin Brun les confond tout le temps…

Une façon très intelligente d’apprendre plein de choses sur la nature sans en avoir l’air. Le tout soutenu par les illustrations douces et le style unique d’Émilie Vast.

Émilie Vast, MeMo, 4 ans.

Cabanes

Après Arbres , revoici l’originale Amandine Laprun qui cette fois a concocté un livre découpé comme un tipi et qui nous emmène au cœur d’une cabane construite par deux enfants, au fond des bois.

Toute la poésie de la forêt à portée de main pour une expérience sensorielle unique.

Amandine Laprun, Actes Sud Junior, 5 ans.

Dix petites graines

Un petit garçon plante 10 petites graines dans un jardin.Mais après le vol d’une fourmi, l’appétit du pigeon, le passage de la limace…Il n’en restera qu’une. Mais celle-ci donnera une belle fleur qui à son tour laissera dix petites graines.

On apprend à compter et à débusquer les visiteurs du jardin en un tour de main.

Ruth Brown, Galimard Jeunesse, 3 ans.

Pierre Lapin

Gallimard réédite ce grand classique de la littérature jeunesse dans un album cartonné grand format.

On passe des heures à observer chaque détail dessiné par Beatrix Potter.

De quoi fêter dignement les 100 ans de l’intrépide lapin.

Beatrix Potter, Gallimard Jeunesse, 5 ans.