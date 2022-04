Littérature jeunesse: les plus belles pages du mois

Chaque mois, nous sélectionnons quelques lectures pour les plus jeunes. Cette fois, nous avons sélectionné quelques albums animaliers et natures à dévorer à Pâques. Mais nous vous faisons aussi découvrir une nouvelle collection engagée chez l’éditeur belge CotCotCot et nos sorties préférées du mois.