«Vortex» raconte le quotidien d’un couple en fin de vie, et filmé avec deux caméras divisant l’écran. Pourquoi avoir choisi le «split screen» pour raconter cette histoire?

Je suis deux personnes qui vivent sous le même toit, mais qui sont déconnectées l’une de l’autre. Donc ça m’est paru quasiment naturel de les accompagner de cette manière. C’était pour me rapprocher de la réalité. Et puis, il y a un truc qui est arrivé depuis 2 ans, c’est l’apparition de Zoom (NDLR: l’interview a lieu par Zoom). Pendant que je vous parle, je vois vos visages sur mon écran: c’est aussi un «split screen». C’est presque devenu un truc normal dans la vie, maintenant.

Pourquoi ce titre?

Vortex, c’est comme la roue du temps, qui est en boucle, parce que les mêmes choses se produisent tout le temps. Les gens naissent, vivent, meurent, et d’autres les remplacent, arrivent, vivent, meurent… Dans le film à un moment, il y a un mini-vortex avec ce plan d’une chasse d’eau qui tourne. Et à la fin, la caméra s’élève et tourne en rond aussi. Il y a un autre terme plus classique en français, c’est tourbillon, mais c’est un mauvais titre. En plus ça sonne bien: «Par l’équipe qui vous a donné Climax: Vortex…» (rires). Après il faudra que je fasse un autre film qui finit par X.

Peut-on considérer ce film comme une antithèse de «Amour», le film de Michael Haneke sur la fin de vie?

J’ai vu Amour pile au moment où ma mère perdait la tête, et j’ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J’aime beaucoup ce film, mais Vortex n’est pas du tout inspiré par Amour, mais par mes expériences et celles de mes proches, comme la démence que j’ai pu observer chez ma grand-mère et ma mère. J’adore les films d’Haneke, mais ils sont plus scénarisés. Or ici, je n’ai pas écrit de dialogues, j’ai laissé les gens qui jouaient les personnages créer la situation avec moi.

Le film parle de la mort. Y a-t-il un sous-texte sur la mort du cinéma?

C’est vrai qu’aujourd’hui, il y a une ambiance un peu mortuaire, et pas que dans le cinéma: dans le théâtre, la presse… Les salles sont moins remplies, les gens achètent moins de journaux, les kiosques ne vendent plus que des tours Eiffel et des bonbons. On est au cœur d’une période de mutation. Mais je n’ai pas peur pour l’avenir du cinéma, car je ne crois pas vraiment à la postérité. Après tout, la plupart des films de l’histoire du cinéma ont disparu aujourd’hui. Mais le cinéma ne va pas mourir, il va prendre des nouvelles tournures… On verra. Après tout, le monde est plein de surprises.

«Vortex» de Gaspar Noé. Avec Dario Argento, Françoise Lebrun, Alex Lutz. Durée: 2h15. En salles ce mercredi.