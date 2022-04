Cette semaine, on vous emmène à la rencontre d’une très belle personne: November Ultra .

+ Lire son interview ici .

Les artistes de nos régions ont du talent

Direction le Brabant wallon où nous avons rencontré Éric Abraham alias Guitapapa qui sort son premier EP: le résultat d’un projet musical audacieux né en plein confinement.

+ Lire son interview ici .

Le juke-box de la semaine

Un nouveau titre pour Bigflo et Oli

Après deux ans d’absence, le duo revient avec un nouveau morceau et un clip filmé dans un cube en verre.

Christophe Willems sort un single

Christophe Willems a teasé son prochain album avec la sortie de PS: Je t’aime.

Jack White refait parler de lui

Ce vendredi, Jack White sort Fear of the Dawn , qui signe un retour aux sources pour le natif de Detroit.

Cet album sera complété cet été par Entering Heaven alive, plus acoustique, prévu le 22 juillet.

KOWARI: l’album en mai

Le projet instrumental belge KOWARI vient de dévoiler un premier single, Yam , de l’album qui sortira le 6 mai prochain.

Avec ce premier titre sobre et intriguant, KOWARI nous donne un aperçu de ce qu’ils sont: un projet instrumental à l’univers cinématographique et aux influences électroniques.

Pink Floyd chante pour l’Ukraine

C’est la première fois depuis 1994 que Pink Floyd se réunit à nouveau pour sortir du nouveau matériel et leur première sortie depuis leur dernier album The Endless River , en 2014.

David Gilmour et Nick Mason sont rejoints par le bassiste de longue date Guy Pratt et Nitin Sawhney au piano, avec une performance vocale incroyable de la part de Andriy Khlyvnyuk, membre du groupe ukrainien les Boombox.

La chanson, enregistrée le 30 mars dernier reprend le vocal de Andriy qu’il avait posté sur son compte instagram dans lequel on le voit chanter sur la place Sofiyskaya à Kyiv. Le son en lui-même Oh the Red Viburnum in the Meadow est une chanson folklorique ukrainienne de protestation écrite durant la première guerre mondiale. Elle a été diffusée dans le monde entier le mois dernier suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le titre du single de Pink Floyd vient de la dernière phrase de cette chanson qui se traduit par Hey, Hey, Rise up and Rejoice.