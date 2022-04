Ce vendredi à la télé: Caroline Fontenoy, fidèle au poste

Vu que c’est déjà la troisième saison, il est plus facile aujourd’hui d’obtenir les autorisations pour venir filmer. "Ceux qui étaient réticents au départ ne le sont plus du tout aujourd’hui. Ils sont généralement très contents de l’image qu’on donne de leur métier. Ils savent que c’est un regard bienveillant sur leur fonction. On pense toujours que les policiers sont là pour faire de la répression et mettre des PV, mais leur fonction principale, c’est quand même de venir en aide à la population et trouver des solutions à nos problèmes. Souvent, les gens que nous suivons ressortent soulagés du commissariat.Et d’ailleurs, ils acceptent assez volontiers de se confier face à la caméra."

Cela semble plaire aussi aux téléspectateurs, puisqu’ils étaient en moyenne 400000 devant leur poste pour suivre la deuxième saison. "J’espère qu’on refera de bonnes audiences", poursuit Caroline Fontenoy, qui avoue avoir été marquée par les images de la guerre en Ukraine. "Quand cette guerre a éclaté, je n’en croyais pas mes yeux. Je pensais souffler un peu avec la fin de la 4evague de la pandémie et je me réjouissais de pouvoir moins en parler dans le journal et paf, la guerre éclate en Ukraine. Moi qui suis jeune maman (NDLR: une petite Zélia, née le 9 décembre dernier, est venue rejoindre Lou, née en 2019) , voir toutes ces femmes qui accouchent sous les bombes, dans le métro, c’est vraiment très difficile…"

Écriture d’un livre

Pendant son congé de maternité, la jeune maman a pris du temps pour écrire. "C’est un projet que j’ai depuis longtemps. J’étais partie sur un roman et, finalement, cela aura plutôt trait à une situation qui m’a touchée personnellement.C’est quelque chose qui me tient à cœur, mais là, il faut que je retrouve un peu de temps pour le finaliser."

RTL TVI, 19.50