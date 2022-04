Exactement! C’est un retour un peu naturel, car nous nous sommes quittés un petit peu tristes avec la fin des droits chez eux en 2012. Quand Philippe Zrihen (NDLR: le boss d’AB3 et ABXplore) est venu me trouver, on n’a même pas parléde pognon. J’ai tout de suite accepté de revenir, car c’est une chouette équipe.

Vous allez commenter des matches de l’Europa League et de la Conference League. Ce sont des compétitions qui vous plaisent?

Oui, bien sûr. En plus, ce soir, on commence par du lourd, avec le match West Ham-Olympique Lyonnais. C’est une rencontre que j’aurais regardée si je ne l’avais pas commentée. À ce stade de la compétition, l’Europa League et la Conference League peuvent rivaliser avec la Ligue des Champions au niveau des affiches.

C’est une opportunité pour qu’un club belge remporte à nouveau une compétition européenne. Car jamais un club belge ne remportera encore la Ligue des champions.

La Conference League a été beaucoup critiquée avant son lancement…

C’est vrai qu’on a parlé d’une nouvelle compétition afin de faire rentrer des sous dans les caisses de l’UEFA. Moi, ce que je vois, c’est que c’est une opportunité pour qu’un club belge remporte à nouveau une compétition européenne. Car jamais un club belge ne remportera encore la Ligue des champions. Et il y a une chance sur mille que cela arrive pour l’Europa League. Donc, cette Conference League, je ne suis pas contre. Par contre, je ne trouve pas normal que l’Espagne, l’Italie, l’Angleterre ou l’Allemagne ait systématiquement quatre équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. C’est l’un des plus gros scandales avec l’attribution de la Coupe du monde au Qatar.

Parmi vos coups de gueule récents, vous avez également plaidé contre l’exclusion des clubs russes des futures compétitions…

Oui, je trouve qu’il y a un amalgame qui n’a pas lieu d’être fait. Les clubs n’ont pas à payer les conneries d’un fou. C’est injuste.

Tout le monde me dit que c’est l’un des meilleurs en France.

Comme consultant, vous aurez à côté de vous le Français Benoit Cheyrou, ancien milieu de terrain de l’OM, Lille et Auxerre, qui commente la Ligue 1 pour Amazon Prime… Vous avez été consulté pour ce choix?

Non. Quand j’ai discuté avec Philippe Zrihen le nom de Benoît est arrivé assez vite dans la conversation. Tout le monde me dit que c’est l’un des meilleurs en France. Je l’ai eu deux fois au téléphone et le contact est très bien passé.

Ce sera une grande première pour votre duo. Comment allez vous faire pour que cela ne s’entende pas à l’antenne?

La complicité ne sera sans doute pas simple au départ car on va se découvrir. J’ai donc demandé à Benoît de venir un peu plus tôt. Mais cela ne sert à rien de se parler pendant des heures non plus. Et pour l’avoir eu au téléphone, je ne me fais aucun souci. Je lui ai dit de ne pas avoir peur de me contredire s’il n’est pas d’accord avec ce que je raconte.

Est-ce qu’on parle foot différemment lorsqu’on est sur une chaîne comme AB3 plutôt que sur une chaîne spécialisée regardée par des abonnés?

Non, moi je ne change pas. Il faut un équilibre entre le côté animateur, le côté passionné de foot et aussi poser des questions sur la tactique et les choix de l’entraîneur. Ce sont beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et le plus dur, c’est d’être bon lorsqu’il ne se passe rien dans un match! Il faut pouvoir l’expliquer, sans être soi-même ennuyeux. Quand on commence à regarder le chrono quand on commente un match, ça ne va pas.

Que pensez-vous de l’affiche de ce jeudi soir?

C’est l’affrontement entre deux foots qui ont le vent en poupe, à savoir le foot français et le foot anglais. Ce sont deux styles qui ont bien évolué. Lyon a cette réputation d’aimer le foot offensif, avec une bonne école de jeunes. West Ham se reconstruit et a proposé des choses intéressantes. La rencontre devrait être ouverte.

Le rêve absolu serait de commenter la Belgique qui remporte la Coupe du monde.

Quelle note donnez-vous pour votre retour à La Tribune sur Tipik?

Une note maximale. Tout se passe bien. Je m’amuse vraiment. J’ai une liberté d’action totale.

Quel rêve avez-vous encore à accomplir dans ce métier?

Le rêve absolu serait de commenter la Belgique qui remporte la Coupe du monde. Mais j’ai déjà eu beaucoup de chance dans ma carrière. En fait, je vis mon rêve depuis 30 ans.

Un retour plus régulier à la RTBF est-il possible?

Rien n’est impossible, mais ce n’est pas à l’ordre du jour. Cela fait 16 ans que je suis sur Proximus et c’est une boîte d’une correction exemplaire. Et l’arrivée d’Eleven m’a donné le coup de boost pour rester au taquet.

