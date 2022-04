Les fans de la première saison de En thérapie sont aux aguets. Ce soir, Arte diffuse la deuxième saison de la série signée Éric Toledano et Olivier Nakache ( Nos jours heureux, Intouchables, Le sens de la fête… ). Une transposition de la série israélienne BeTipul – qui est devenue In Treatment aux États-Unis – dans l’univers français.

Alors que la première saison se situait juste après les attentats de Paris en 2015, l’intrigue cette fois prend place lors de la sortie du premier confinement, au printemps 2020.Le psychanalyste Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) accueille quatre nouveaux patients: Inès (Eye Haïdara), une avocate quadragénaire et solitaire, Robin (Aliocha Delmotte), un adolescent en surpoids victime de harcèlement scolaire, Lydia (Suzanne Lindon), une étudiante venue partager un sombre secret concernant sa santé et Alain (Jacques Weber), un chef d’entreprise pris dans une tourmente médiatique… Divorcé, attaqué en justice par la famille de l’un de ses anciens patients, le docteur Dayan se tourne vers Claire (Charlotte Gainsbourg), une analyste et essayiste de renom dont il espère le soutien pour son procès en cours.

Nouveau trauma collectif

Dans le dossier de presse qui accompagne la sortie de cette nouvelle saison, le duo de réalisateurs – qui n’a jamais tourné de suite aux sept longs-métrages qu’ils ont réalisés ensemble – avoue qu’il était plutôt parti pour refaire un film au cinéma. Mais "l’irruption de la pandémie dans notre quotidien a été un facteur déterminant. D’une certaine manière, cela s’est imposé avec ce nouveau trauma collectif qui nous plongeait dans le désarroi… Nous nous sommes dit qu’il y avait matière à prolonger l’expérience, à la lumière de ce qui se passait au présent", avance Éric Toledano.

Le travail sur cette deuxième saison a été plus collectif. Toledano et Nakache se sont entourés d’une équipe de réalisateurs de haut vol (Emmanuelle Bercot, Agnès Jaoui, Arnaud Desplechin et Emmanuel Finkiel) ainsi que de nouveaux scénaristes (Clémence Madeleine-Perdrillat, Mary Arnaud, Elise Benroubi, Maya Haffar, Clara Lemaire Anspach, Nils-Antoine Sambuc, Emmanuel Finkiel, Lola Gruber) pour aller encore plus en profondeur dans la déconstruction des personnages. "Inès, Robin, Lydia et Alain sont tous, au départ, enfermés dans un schéma, détaille Éric Toledano. Progressivement, ils se mettent à nu. Tout comme Dayan avec Claire, sa nouvelle superviseuse. Ce dévoilement des différentes strates qui forment l’épaisseur de chacun se déroule à la manière d’une enquête à suspense. De ce point de vue, cette saison a été construite comme un ascenseur émotionnel."

Casting: des évidences

Du côté du casting, on note beaucoup de nouveaux venus autour de Frédéric Pierrot. C’est le fruit d’une réflexion entre tous les réalisateurs de la série. "Il y a eu des évidences, note Olivier Nakache. Eye Haïdara, qu’on avait eu la chance de faire jouer dans Le sens de la fête, Charlotte Gainsbourg, qu’on connaissait depuis Samba et avec qui Emmanuel Finkiel avait très envie de travailler, Jacques Weber qui s’est avéré idéal pour incarner Alain dans les épisodes mis en scène par Emmanuelle Bercot. Nous avons effectué plus de recherches pour les autres personnages, mais à la fin le choix s’est toujours imposé: Suzanne Lindon pour Lydia, Aliocha Delmotte qui joue le jeune Robin dans les épisodes que nous avons dirigés."

Cette saison 2, qui se veut plus une nouvelle proposition qu’une suite, aborde les thématiques de l’isolement, du deuil ou de la perte du désir: autant de thématiques qui nous touchent dans notre vie quotidienne. Et en cela, c’est une vraie réussite.

Arte, 20.55