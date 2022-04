Ce qu’on en pense

En suivant plusieurs jeunes atteints d’autisme, ce documentaire tente de démystifier cette maladie. On s’immisce dans une réalité faite de sensations décuplées qui transforment chaque jour en bataille. Mais on découvre également un monde avec lequel il est possible de communiquer. À condition de faire preuve d’inventivité. E.LE.

Documentaire de Jerry Rothwell. Durée: 1h32.