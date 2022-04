LES CHOIX DE LA RÉDACTION

Sur le ring, la boxe. Au cœur des combats, des corps de femmes flamboyants et meurtris. Trois générations de femmes qui ont choisi la boxe, de l’adolescence à la maturité, trois parcours, trois enjeux différents à trois instants de leurs vies… Des femmes qui mettent à mal les préjugés.

Un film intime racontant les espoirs, les défaites et l’enfance de ces personnages où est née l’envie de monter sur un ring.

Voici les destins de ces guerrières modernes qui renouvellent les codes de la féminité.

France 2, 22.45

COURT-MÉTRAGE

Tonton Maurice

À Flawinne, tout le monde est réuni à la maison de repos pour les 100 ans de Maurice qui a survécu à la terrible épidémie qui, un an auparavant, a endeuillé l’établissement et la localité. C’est là que ses deux neveux, Raoul et Jean-Philippe imaginent de lui faire battre le record du monde du 100 mètres, catégorie centenaire, pour faire recette. Le projet se met en place non sans mal, secoué par l’opposition du curé local et de ses groupies bien pensantes.

Un court-métrage bien de chez nous orchestré par Xavier Diskeuve.

La Trois, 22.25

MAGAZINE

Coûte que coûte: Vinted

Vous connaissez les brocantes mais désormais, c’est sur internet que se font les bonnes affaires. Mode, décoration, livres…Vinted a révolutionné le marché de la seconde main.Né en Lituanie, l’appli tente de s’imposer en Belgique comme le leader de la seconde main sur les vêtements et les accessoires. La plateforme compte plus de 2 millions de membres. Quels sont les secrets de la marque pour séduire les utilisateurs et ses stratégies pour remporter la bataille de la seconde main sur le net?

RTL TVI, 19.55