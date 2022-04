Justement, ils ne se sont rien refusés dans leur dernière production cinéma. Voyez plutôt.

Les lascars ont pris comme personnages principaux deux hommes politiques: Didier Béquet, un maire de droite complètement décomplexé et Pascal Milotor, un écologiste convaincu. Pour faire passer un vote entérinant la création d’un parc de loisirs à la place d’une forêt, notre maire tente de corrompre son confrère en l’invitant au resto.

Jusque-là, rien de bien étonnant. Après quelques verres, le duo décide de poursuivre la soirée au FMI, un bar à escort girls (vous noterez le sens du détail ironique de Kervern et Delépine). C’est là que la soirée prend une tournure inattendue. Les deux hommes se font en effet piéger par une militante féministe qui les colle l’un à l’autre, ou plutôt l’un derrière l’autre…

Plus c’est gros, plus ça passe

Coincés dans cette position délicate, ils vont devoir coopérer s’ils veulent éviter le scandale. Alors, oui, ça peut paraître gros, comme idée de départ. Mais c’est marrant et à peine caricatural dans la façon dont ils représentent le monde politique actuel. Si on connaît les opinions des deux réalisateurs, clairement du côté écolo, on ne ressent pas de lourdeur militante. Tout le monde en prend pour son grade. Bon, peut-être que le mec de droite encaisse un peu plus. Mais le ton penche plutôt vers le constat d’un militantisme essoufflé, dominé par l’hypocrisie et les maladresses.

Cela dit, Kervern et Delépine veulent avant tout faire rire. Et ils y parviennent plutôt bien. Comme souvent avec eux, il y a des petits moments de flottement. C’est déroutant, parfois, mais ça ne dure jamais bien longtemps.

Leur but n’est nullement de plomber l’ambiance avec un grand débat politique. D’ailleurs, leurs personnages ne sont pas détestables. Au gré de leurs aventures rocambolesques, ils évoluent. C’est toute la magie de la fiction.

Comédie de Gustave Kervern et Benoît Delépine. Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen et India Hair. Durée: 1h46.