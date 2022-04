Croissance alarmante du Sahara

La pluviométrie a baissé de 35% en dix ans

Mais comment et pourquoi se produit ce phénomène? Pour le comprendre, Hugo Clément s’est rendu dans le plus grand désert chaud du monde."J’ai découvert des paysages fabuleux et des histoires fascinantes comme celle de la cité engloutie de Mauritanie, où la pluviométrie a baissé de 35% en soixante-dix ans à cause du changement climatique",indique le reporter.

La surface du Sahara a progressé de 10% en un siècle. Le désert gagne du terrain et les habitants essayent de résister en plantant de la végétation ou en réintroduisant des animaux pour freiner la désertification.

Si en Namibie, les hommes et les animaux se livrent une guerre de l’eau, en Mauritanie, les villageois luttent inlassablement contre l’ensablement, souvent à mains nues. Au Sénégal, les citoyens se sont lancés dans un projet fou: planter une muraille verte pour contenir l’avancée du sable. Au Tchad, des scientifiques réintroduisent dans la nature l’oryx algazelle, espèce disparue à l’état sauvage. Enfin, aux Émirats arabes unis, l’État joue à l’apprenti sorcier et tente de dompter la pluie en envoyant des fusées de sel dans les nuages pour provoquer des averses."Tout cela n’est pas de la science-fiction et concerne de plus en plus de personnes: dans cinquante ans, un tiers de l’humanité vivra dans des zones aussi chaudes que le Sahara aujourd’hui, selon les scientifiques,poursuit Hugo Clément. Il est essentiel de préserver et de restaurer la biodiversité pour que cet écosystème aride retrouve son équilibre. Faute de quoi de nombreux humains devront quitter leurs terres et venir se réfugier notamment en Europe. J’ai espoir que celles et ceux qui se battent dans le désert parviendront à endiguer son avancée."

