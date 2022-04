2012 Sexion d’Assaut – Avant qu’elle parte

En 2012, Gims, Barack, Lefa, Maska, Doomams, JR O Crom et Black M publient un nouvel album de Sexion d’assaut, intituléL’Apogée. Ce nouvel opus est porté par trois singles:Mets pas celle-làqui sort le 11 décembre 2011,Disque d’orqui sot le 30 décembre 2011 et enfinAvant qu’elle parte, publié le 5 janvier 2012.

Trois mois plus tard, Sexion d’Assaut se retrouve en tête de l’Ultratop Wallonie après avoir détrônéAi se eu te pego !du Brésilien Michel Telo. La chanson est écrite par pas moins de neuf auteurs: Adama Diallo, Alpha Diallo, Gandhi Djuna, Karim Fall, Karim Ballo, Bastien Vincent, Mamadou Baldé, Stan E, Wati-B.

La chanson évoque l’amour que l’on peut avoir pour notre mère mais que l’on n’ose pas lui dire: "Et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. T’aimerais lui dire ce qu’elle représente pour toi, avant qu’elle ne perde la vie. Mais tu n’oses pas, tu n’oses pas, tu n’oses pas lui dire. Et tu n’oses pas, tu n’oses pas, tu n’oses pas lui dire."

Elle sera élue en fin d’année meilleure chanson francophone au NRJ Music Awards.

2002 Jean-Pascal Lacoste – L’agitateur

C’est l’histoire d’une blague qui se transforme en succès. En 2001, Jean-Pascal Lacoste, participe à la Star Academy, une émission visant à former de nouvelles stars de la chanson. Le jeune homme ne sait pas chanter, mais ce n’est pas grave, il se distingue par son sens de la répartie, ses pitreries et son idylle avec Jenifer, la future gagnante.

Le 5 janvier 2002, après avoir été plusieurs fois sur la sellette, il est éliminé du télécrochet. Deux mois plus tard il sort un premier single, intituléL’agitateur, et c’est un carton. Le titre est rapidement disque d’or en France. Il se vend à 600000 exemplaires et entre à la 2eplace du top 50. Chez nous, il entre à la 4eposition dans l’Ultratop Wallonie le 30 mars puis atteint la première place la semaine suivante, devantWenever Whereverde Shakira etTu trouverasde Natasha St-Pier. Il y restera huit semaines de suite, avant de perdre une place puis de redevenir numéro 1 le 8 juin, avant une lente descente durant l’été.

1992 Red Hot Chili Peppers – Under the Bridge

Révélés aux États-Unis en 1989 avec singlesKnock Me DownetHigher Ground, les Red Hot Chili Peppers obtiennent la consécration internationale trois ans plus tard avec le succès de plusieurs singles, dont cette jolie ballade,Under the Bridge, onzième morceau de l’album Blood Sugar Sex Magik, sorti le même jour queNevermindde Nirvana, le 24 septembre 1991.

Under the Bridge sort en single le 10 mars 1992. Elle est écrite par le chanteur Anthony Kiedis, qui évoque sa solitude, son amour de Los Angeles, sa dépendance à la drogue dans les années 80… Il l’a écrite en pensant à son ex-petite amie, l’actrice Ione Skye, fille du chanteur écossais Donovan: "La solitude que je ressentais a fait ressurgir en moi des souvenirs avec Ione […] cette magnifique femme, cet ange qui me donnait tout son amour, et au lieu de profiter de ça, je prenais des speedballs avec des gangsters, sous un pont", indique-t-il dans le livre ScarTissue, qu’il écrit avec Lary Sloman.

Pensant la chanson trop triste, il ne la voyait pas sur l’album. Mais le producteur Rick Rubin parvient à le faire changer d’avis.

Le clip est réalisé par Gus Van Sant, réalisateur en 1991 deMy Own Private Idaho,Prête à tout(1995),Good Will Hunting(1997) ou encoreElephant(2003).

1982 Orchestral Manœuvre In The Dark – Maid of Orleans

Au printemps 1982, il y a un petit air d’Écosse qui flotte sur les hit-parades européens avec ces (fausses) cornemuses qui rythment la chansonMaid of Orleans (The Waltz Joan of Arc), morceau d’Orchestral Manœuvre in the Dark. Le groupe – qui a déjà connu le succès avecElectricityouEnola Gay(hymne anti-guerre devenu le symbole du son pop synthétique de ces années 80) – vient de publier son 3eLP, Architecture and Morality, en novembre 1981.

Après les succès deSouveniret deJoan of Arcà la fin de l’année 1981, c’est donc au tour de leur troisième single – lui aussi inspiré par la pucelle d’Orléans – de séduire le grand public. Sorte deMull of Kintyreversion synth-pop années 80, la chanson devient numéro 1 un peu partout en Europe, et le single le plus vendu en Allemagne en 1982. Andy McCluskey a écrit cette chanson le jour du 550eanniversaire de la mort de Jeanne d’Arc, le 30 mai 1981.

1972 Chicory Tip – Son Of My Father

Au printemps 1972, alors que Michel Polnareff triomphe avecHolidaysen France, chez nous, c’est un groupe anglais – Chicory Tip – qui vient détrôner Middle of the Road de son piédestal avec la chansonSon of My Father.

Groupe formé en 1967 par Peter Hewson (chant), Richard "Rick" Foster (guitare), Barry Mayger (basse) et Mick Russell (batterie), Chicory Tip n’avait jusque – là connu qu’un succès mineur avec la chansonExcuse Me Baby, une reprise d’un titre de The Magic Lanterns.

Mais tout va changer avec ce Son of My Father et son intro réalisée au synthétiseur Moog, instrument encore peu utilisé à l’époque.

C’est en Allemagne que naît cette chanson, sous le titreNachts scheint die Sonne(Dans la nuit brille le soleil). Elle est écrite en 1971 par Giorgio Moroder, musicien italien et futur pape de la musique disco, et le chanteur Michael Holm pour les paroles. Pete Bellotte, assistant de Moroder, écrit le texte en anglais etMoroder la chante, mais il ne parvient pas à percer au Royaume-Uni. Le producteur anglais Roger Easterby l’entend et convainc Chicory Tip de l’enregistrer. Bingo!

1962 Henri Salvador – Le lion est mort ce soir

Pour ce mois d’avril 1962, c’est à un monument mondial de la chanson que l’on va s’intéresser. En effet,Le lion est mort ce soir, succès d’Henri Salvador en 1962 – qui emmène le lion dans la jungle plutôt que dans la savane – n’est que la énième version d’un tube écrit dans les années 30 par un musicien zoulou sud-africain, Solomon Linda.

Ce dernier se fait un peu (beaucoup) avoir en enregistrantMbube(le titre original de la chanson, qui signifie Lion en zoulou) en 1939 pour la ridicule somme de 10 shillings pour le compte du producteur Éric Gallo. Alors que la loi prévoit de lui verser des droits d’auteur jusque 25 ans après sa mort, les studios Gallo "oublient" cette formalité. Solomon Linda, père de huit enfants, meurt dans le plus grand dénuement en 1969, alors qu’entre-temps, sa chanson est devenue un tube dans son pays natal, avant de conquérir le monde.

Car grâce à Alan Lomax, un ethnomusicologue américain, la chanson Mbube arrive aux États-Unis. Le musicien Pete Seeger l’adapte en anglais sous le titreWimoweh. Il l’enregistre avec son groupe, The Weavers, en 1952 et en fait un petit succès. Neuf en plus tard, The Tokens enregistre une nouvelle version, intituléeThe Lion sleeps tonight, avec des paroles signées George Weiss, Hugo Peretti et Luigi Creatore. Un coup de maître puisqu’elle devient n°1 au hit-parade américain. De quoi susciter l’intérêt d’un chanteur comme Henri Salvador, qui en signe donc l’adaptation française en 1962. Trente ans plus tard, le groupe a cappellaPow Wowreprend cette version et en fait un nouveau tube.