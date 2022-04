«Hayya Hayya»: voici l’hymne officiel du Mondial 2022 (vidéo)

Alors que le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2022 se déroule ce vendredi 1er avril,, la FIFA en a profité pour dévoiler l’hymne officiel de la compétition. Intitulé Hayya Hayya (Better Together), le titre sera interprété par trois artistes: Trinidad Cardona, une jeune star américaine, le phénomène de l’afrobeat Davido et la chanteuse qatarienne Aisha.