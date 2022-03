Marc Vossen avait repris la direction générale de Nostalgie Belgique en 2000, puis celle de Nostalgie et NRJ en 2011. Sous son impulsion, Nostalgie devient, en mai 2018, la radio la plus écoutée en Fédération Wallonie Bruxelles et Nostalgie et NRJ, les seules marques médias présentes au Sud et au Nord du pays.

Ensemble, nous avons soulevé des montagnes

"Je suis heureux de tout le chemin parcouru avec nos extraordinaires équipes. D’une radio, Nostalgie avec 6% de parts de marché, nous avons créé un groupe, NGroup, avec NRJ, Chérie, Nostalgie + et 65 webradios, à 21% de pdm en Belgique francophone. D’une radio qui perdait de l’argent, nous avons créé un groupe florissant. D’une équipe de 23 personnes, nous avons créé un groupe de 115 personnalités talentueuses. Ensemble, nous avons soulevé des montagnes", indique Marc Vossen dans ce communiqué.

Nostalgie capte chaque semaine l’attention de 1500000 auditeurs. "Et nos sœurs néerlandophones, Nostagie, NRJ et Nostalgie + se sont installées durablement au Nord du pays."

Le 30 mai, il cédera sa place à Kim Beyns, actuel COO (Chief Operating Officer) de NGroup. "Depuis 3 ans et demi, avec Kim, nous préparons le passage de flambeau. Avec fluidité et en toute sérénité. Kim est un gars talentueux, passionné, avec des valeurs humaines magnifiques. J’aime ce gars. Je ne pouvais pas rêver meilleur successeur."

Ce dernier a rejoint NGroup en 2012, en tant que Directeur Marketing. Il a gravi petit à petit tous les échelons pour devenir COO en 2019. "Marc et moi partageons les mêmes convictions et principalement celle que passer de la musique à la radio c’est certes bien, mais que ce n’est pas suffisant et qu’il faut rajouter du sens, de l’éthique et de l’engagement à notre activité. Je mesure aujourd’hui la confiance et la responsabilité qui me sont confiées. Je poursuivrai le travail avec ferveur et conviction et veillerai à ce que NGroup reste cette société média différente des autres."