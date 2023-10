Écrit comme une enquête sous forme de flash–backs qui permettent de reconstruire les morceaux d’un puzzle éclaté, Dream Job(s) suit les parcours de ces jeunes adultes qui entrent sur le marché du travail. Mais que faire de ses rêves et ses envies quand on ne trouve pas sa place dans la société ? Quand on a l’impression de n’être qu’un rouage dans la grande machinerie de l’hyper–productivité ?