La surface de cuisson extra-large et anti-adhésive de la Plancha BBQ Elite est parfaite pour toutes les cuissons au grill. Les deux plaques grill et plancha, amovibles, sont compatibles lave-vaisselle et se rangent facilement.

Sa rapidité de chauffe et sa stabilité de température garantissent des cuissons exceptionnelles. Elle offre 2 zones de cuisson : chaque plaque pourra être chauffée et maintenue à des températures différentes, entre 90°C et 260°C. Parfait pour des steaks d'un côté et des légumes de l'autre. Ou pour maintenir au chaud. Son tiroir à jus de cuisson intégré récupèrera les excès de graisse, pour une cuisson plus saine. Mais si vous cuisinez avec des marinades et des sauces, l'évacuation peut être occultée pour conserver tous les arômes pendant la cuisson.