Une véritable expérience, le calendrier s’ouvre et laisse découvrir un design magique travaillé tout en détails, évoquant l’architecture de maisons typiquement belges, pour le plus grand plaisir des yeux. Ouvert, le calendrier devient un élément de décoration pour votre intérieur.

À l'intérieur de ce calendrier magique, vous découvrirez 24 délicieux chocolats qui vous emmèneront dans un voyage à travers les saveurs exquises de Leonidas, tout en célébrant la tradition du chocolat belge de la plus haute qualité. Chaque chocolat est conçu avec soin, à partir de chocolat durable, 100% pur beurre de cacao, et sans huile de palme.

Chaque jour qui vous rapproche des festivités, vous serez enchanté par une nouvelle surprise chocolatée, dévoilant des pralinés fondants, des ganaches délicates, et bien plus encore. Une expérience inoubliable pour tous les amoureux du chocolat.

Tentez votre chance de remporter un magnifique calendrier de l’Avent Leonidas en participant à ce jeu concours et peut-être ferez vous partie de celles et ceux qui passeront un mois de décembre encore plus doux et délicieux.

Ce délicieux calendrier de l’Avent n'attend que d'être ouvert et dégusté, jour après jour. Préparez-vous à une saison festive riche en chocolat avec Leonidas.

Joyeuses fêtes!