Parfois inquiétant, parfois vénérés, les dragons nous fascinent depuis toujours.

Un moment hors du temps et féérique, qui allie l’audace et la créativité du metteur en scène Luc Petit, et le cadre historique du Château de Rixensart.

Au programme; comédiens aux costumes bigarrés, circassiens, saltimbanques de tout poil, danseurs aériens et jongleurs de feu… Leurs pirouettes burlesques, acrobaties vertigineuses, notes de musique et étonnants effets pyrotechniques les plus incroyables émerveilleront petits et grands et illumineront le ciel d’étoiles filantes !