C'est alors qu'ils se retrouvent dans le milieu associatif de jeunes militants écolos. S'ils sont d'abord plutôt attirés par la bière et les chips gratuites que les discours du groupe, ils vont peu à peu intégrer le mouvement et se rallier à leur cause, malgré leur manque de conviction initial.

Après "Intouchables", "Le Sens de la fête" et "Hors Normes", Olivier Nakache et Eric Toledano réunissent un trio comique inattendu et épatant : Noémie Merlant, Pio Marmaï et Jonathan Cohen.