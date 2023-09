CONCOURS | Gagnez vos places pour le récital de Vincent Niclo !

Fort de ses collaborations avec entre autres Charles Aznavour, Matt Pokora ou encore Serge Lama, Vincent Niclo s'est imposé comme une des artistes incontournables du paysage musical français.

Le Ténor le plus populaire de France nous propose un récital unique, intime et acoustique dans les plus belles églises et cathédrales de France et de Belgique. Rendez-vous à Arlon ou Tournai pour un moment délicieux avec l'artiste.