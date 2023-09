Pénétrer une Forêt à l’automne est déjà une chanson en soi... Le rythme des pas, le murmure des feuilles, le train des pensées qui chemine le long de la nature en pleine métamorphose, quelque chose d’irrésistible enveloppe nos sens ! À la frontière de la joie et la mélancolie…

Cette année, LANTERNA MAGICA RTL illumine et met en musique, une fois de plus, le somptueux domaine du Château de la Hulpe avec une Symphonie d’Automne pour vous emmener dans une véritable féérie boisée, teintée de notes de musique, de jeux d’ombres et de lumière.

Partez à la découverte d’une extraordinaire nature ; vibrante de couleurs et de notes, et vivez une composition musicale unique au monde !