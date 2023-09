Parmi ses nombreux services, le Van der Valk Verviers propose à ses clients de commencer la journée en douceur avec un copieux petit-déjeuner. Pour les adeptes de la grasse matinée, notre brunch du dimanche sera l’option parfaite avec une grande variété de plats sucrés et salés préparés avec des produits saisons.

L’Hôtel Verviers est l’endroit idéal pour accueillir vos événements privés ou professionnels. Dotées d’installations modernes et polyvalentes, les salles de l’établissement peuvent recevoir des groupes des toutes tailles. Le Van der Valk Verviers organise tout au long de l’année de nombreux événements !

Et justement… La nouvelle que vous attendiez ! Participez à notre concours exclusif et tentez de gagner une Nuit détente à l’Hôtel Verviers pour 2 personnes ainsi que 2 entrées pour LA soirée de l’année : « The FURY », le 13 octobre dès 21h30 ! Plongez-vous dans la nostalgie des années 90-2000’ et chantez à tue-tête avec Dj Jean Mix vs Dj Dan sur les plus grands tubes de ces décennies mythiques !

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir l'Hôtel Van der Valk Verviers, un lieu où le confort et la convivialité se rencontrent pour créer des souvenirs inoubliables. »