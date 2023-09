CONCOURS | GAGNEZ VOS ENTRÉES POUR HÉLÉWEEN !

Oserez-vous? Les plus vieux Hélécinois racontent que des âmes errent sous le Dôme du Château d’Hélécine les nuits les plus noires de l’année… De spectres qui grincent, qui geignent, qui allument des lumières et font jouer des musiques à damner les morts…. Cherchant désespérément une issue pour s’échapper.