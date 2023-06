CONCOURS | Remportez vos pass pour Chiny, la Cité des Contes

Fort de cette expérience, Chiny, Cité des Contes a développé de multiples activités : Nuit du Conte, Journée, professionnelle, coordination de la Table Ronde du Conte, Cour des Contes, Fonds Contes, Formations, accueil en résidence,…

Les diseurs les plus fous, les raconteurs les plus expérimentés ainsi que de jeunes talents viennent poser leur tabouret à Chiny pour le plus grand bonheur des oreilles avides. Nous privilégions des artistes venus de différents continents, de différentes cultures... mais d’ici également afin d’offrir au public des temps de délices, concoctés pour l’émerveillement.

Les conteurs nous viennent de Belgique, du Niger, de France, du Canada, d’Italie, de Guadeloupe, du Japon, d’Espagne,…Chiny, « Cité des Contes », Chiny, « Pôle du Conte » !