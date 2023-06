CONCOURS | Remportez un bon d'une valeur de 250 € à l'hôtel Van der Valk de Verviers

Luxueusement aménagé dans les entrailles de l'ancien entrepôt des douanes de la gare disparue de Verviers-ouest, l'hôtel-restaurant Verviers jouit d'une architecture remarquable dont la construction remonte à 1891.

L'Hôtel Verviers compte 100 chambres dont 40 chambres supérieures type duplex, 9 juniors suites avec bain à remous et 5 spacieuses suites business avec bain à bulles dont 1 appartement "long stay". Les prix des chambres sont susceptibles de fluctuer suivant le taux d'occupation de l'hôtel, et de la période et des évènements se déroulant dans la région.

Disposant d'une terrasse plein sud, notre restaurant « lounge » est ouvert tous les jours. Vous y apprécierez une carte riche et variée aux parfums internationaux. Tous les 1er dimanches de chaque mois et les jours fériés, dès 12h00, un buffet « brunch » haut en couleurs et en saveurs vous est proposé en plus de la carte et des menus à choix multiples. Possibilité de soirée atour de la piscine.

L'hôtel quatre étoiles dispose d'une grande terrasse située plein sud de part et d'autre de l'entrée principale. Egalement exposée au soleil, vous trouverez la piscine : intimiste, elle est exclusivement réservée aux clients de l'hôtel et est accessible tous les jours de 8h à 22h.

Enfin, afin de favoriser l'organisation de séminaires, conférences, évènements, mariages, réceptions... l'hôtel dispose de 9 salles polyvalentes et modulables d'une capacité maximale de 300 personnes. Les possibilités d'adaptation des lieux sont nombreuses.