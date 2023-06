CONCOURS | Remportez vos entrées du vendredi pour le festival LaSemo

Grâce à une programmation plurielle, un concept kid-friendly et une démarche axée sur la nature et le public, LaSemo émerveille toutes les générations grâce à ses concerts, ses attractions fortes et ses shows de grandes qualités : cabaret, cirque, humour, contes et talks sur le monde de demain sont notamment inscrits au coeur de l’événement. Côté scène, notre festival accueille des artistes aux styles musicaux variés, majoritairement francophone, qui arrivent à faire vibrer tant les grands que les petits. LaSemo, c’est aussi une expérience rendue unique par un accueil particulier pour les familles. Un authentique univers merveilleux et imaginé pour rendre l’expérience des plus jeunes aussi inoubliable que parfaite et simple pour leurs parents.