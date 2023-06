CONCOURS | Remportez vos entrées et vos pass pour Esperanzah!

Depuis plus de 20 ans, Esperanzah! développe une démarche culturelle alternative et engagée qui veut contribuer à la mise en place d’une société profondément sociale et solidaire, anti-productiviste, écologiste, démocratique, antiraciste et féministe. Poursuivant l’intérêt général et collectif au service de l’humain et non pas du profit, nous voulons être des ambassadeur.rices de l’économie sociale et du développement durable.