CONCOURS | Remportez vos entrées pour les Francofolies

Riche d'une programmation qui fait la part belle aux artistes francophones - confirmés ou émergents - dont un important contingent d'artistes belges, les Francofolies de Spa s'installent chaque année au coeur de la magnifique cité thermale pour offrir à son fidèle public 4 jours de fête et de musique dans ambiance populaire et familiale à nulle part ailleurs. Cette année, le festival se déroulera du 20 au 23 juillet proposant des artistes internationaux comme : Florent Pagny, Soprano, Mika, Big Flo & Oli, Christophe Willem, Marc Lavoine, Kendji Girac, Juliette Armanet, Loïc Nottet, Roméo Elvis et plus encore...

Une programmation éclectique, le retour d'une ville animée, les bars en folie, scène et concerts gratuits, animations ... C'est LE rendez-vous incontournable de l'été !"