Chaque année, le Baudet'stival accueille des artistes nationaux et internationaux de renom, offrant une diversité musicale qui saura séduire tous les mélomanes. Des têtes d'affiche emblématiques aux découvertes prometteuses, la scène du festival s'illumine de performances captivantes et de sonorités envoûtantes.

Et que serait un festival sans sa gastronomie ? Les food trucks et stands gourmands vous régaleront avec une sélection savoureuse de mets locaux et internationaux, pour satisfaire toutes les envies culinaires.

Alors, préparez-vous à vivre des moments intenses, des émotions intarissables et une énergie contagieuse lors du Baudet'stival. Réservez dès maintenant vos billets et rejoignez-nous pour cette célébration musicale inoubliable !