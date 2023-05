Depuis 10 ans et après plus de 800 concerts, le Central Bar voulait marquer le temps en proposant à son fidèle public, et dans une version XXL de ses événements musicaux, une programmation (line up) de haut vol :

Depuis 2002, Mister Cover, le groupe belge spécialisé dans les reprises, propose un voyage dans l’univers du rock, de la soul, de la chanson française et de la pop des années 50 à nos jours. Bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges et pour chaque génération.

En 2022, Brasero a fêté ses 10 ans d’existence et s’est lancé dans une tournée hommage pour les 20 ans de la mort de Pierre Rapsat. Dans une version électrique, Brasero embrasera le PTFestival!

C.Calo est né de l’association de Laurent Pagna et de son frère Fabrice, tous deux passionnés de musique et mûrs par la même envie : créer un tribute Calogero, leur chanteur francophone favori.

Pilgrims – Cover Queen est un groupe belge, formé en 2006 et basé à Charleroi. Leur musique est entièrement consacrée aux reprises du groupe Queen.

Black City plays Indochine, le tribute belge incontournable, reprenant le répertoire inspiré des prestations live actuelles du groupe français Indochine.

Coverplay est un tribute band formé en 2010 à l’initiative d’Antonio, le batteur du groupe. Cette formation composée de cinq musiciens aux influences rock et pop, vous invite dans l’univers du groupe anglais COLDPLAY mais en y ajoutant leur personnalité, leur couleur musicale et surtout leur dynamisme.

Le groupe Abbey Road, c’est avant tout le groupe précurseur belge de cette vague sans cesse croissante de coverbands, puisque sa création remonte à 1987 et son premier concert au 19 mars 1988! On pourrait même dire que sur presque 30 années d’existence, il a tout connu. Abbey Road recrée la magie, la musique, l'esprit et le charme des Beatles.

Couteau suisse des Dj’s et caméléon de la musique, Dj Dan se fond dans le décor et distille son art avec passion. Cette passion est toujours là et encore bien vivante pour ce vieux briscard de presque 49 ans. Il roule sa bosse de dancefloor en dancefloor depuis maintenant 31 ans avec pour seul plaisir: faire danser la foule.