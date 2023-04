Concours | Gagnez vos entrées pour Forestia

Nous avons constaté que nos visiteurs apprécient notre parc pour son approche particulière, privilégiant le côté découverte par soi-même d’une nature proche mais mal connue, sans mises en scènes douteuses de spectacles animaliers.

Enfin, pour accompagner adéquatement les enfants vers l’adolescence, l’âge adulte et la responsabilité citoyenne, nous avons élargi notre ouverture sur la Nature par la création en 2007 d’un « Parc Aventure » dans les arbres, de différents niveaux de découvertes, accessible sous encadrement professionnel.

Afin d’être cohérents dans notre évolution et de ne pas nous enfermer dans l’image de la seule activité de Parc Animalier, nous avons décidé depuis 2007 d’élargir le potentiel de notre image grâce à un nom plus générique : FORESTIA ©.

FORESTIA est donc bien plus qu’un parc, c’est un concept à part entière proposant plusieurs activités ludiques et en lien avec la nature, ainsi qu’un grand restaurant familial, décontracté et de qualité (ouvert aux visiteurs et abonnés à midi ET ouvert à tous en soirée), une belle plaine de jeux et une boutique sympa différente de celles que l’on trouve généralement dans les parcs de loisirs.