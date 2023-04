Devant vos yeux ébahis, l’acrobatie se mélange à la poésie, le réel rencontre l’imaginaire, l’absurde bouscule le tragique.Vous enchaînez les “ooooh”, les “aaaah” et les “iiiih”. Vous retenez votre souffle, vous riez ce plus en plus fort, vous essuyez une petite larme qui commence à être perceptible. Pas de doute, vous admirez un spectacle d’arts forains. Dans les airs ou sur la terre, laissez-vous impressionner par les talentueuses compagnies spécialement invitées à Namur en Mai.

Namur en mai, le festival des Arts forains, vous propose plus de 100 représentations gratuites ou payantes, réalisées avec excellence par plus de 65 compagnies.Ce sont de 300 artistes venant des quatres coins de Belgique, d’Europe et du Monde qui s’offriront à vous pour des représentations uniques, magiques et exceptionnelles."Petits et grands, parents et enfants, habitués ou débutants, il y a des spectacles pour tout le monde à Namur en MaiLa diversité et la richesse de la programmation vous feront vivre une aventure plurielle qui vous fera vibrer de 1000 couleurs."