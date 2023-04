Concours | Accompagnez Mentissa en Thalys pour assister à son showcase privé à Paris !

Elle grandit dans la banlieue bruxelloise, dévore Disney Channel, danse beaucoup, s’imagine cheerleader jusqu’à ce qu’elle tombe sur la série Glee à l’âge de douze ans. Une révélation. La chambre comme premier refuge pour chanter, la mère comme première spectatrice clairvoyante.

Trois ans plus tard, elle participe à The Voice Kids Belgique et ramène la coupe à la maison. Eprise du hasard, Mentissa ne se contente pas de l’accueillir, mais le réclame. D’abord un refus catégorique lorsqu’une casteuse lui propose de figurer dans la version française adulte du même télécrochet. La suite, on la connaît : une place décrochée en finale lors de l’édition 2021 et une connexion lumineuse avec Vianney, son coach si impliqué dans son aventure. Tout se noue avec une fluidité confondante entre eux, en proie avec des affinités immédiates, un alignement intime, un état d’esprit similaire et inhérent à la passion. Il la prend sous son aile, enregistre avec elle une reprise d’Axelle Red (Parce que c’est toi sur la réédition de l’album N’attendons pas). Et dégaine sans qu’elle le sache Et Bam, offrande écrite sur-mesure. Cette chanson-là, Mentissa l’interprétera sur toutes les dates de la tournée des Zénith de Vianney et sur la scène de l’Accor Hotel Arena.

Directement le grand saut devant un public de masse et déjà une aisance confondante. Cette chanson-là, vibrante et à l’intensité crescendo, personnelle et effet miroir de sa trajectoire, est une vraie mise en orbite pour la chanteuse belge de vingt-trois ans (vingt-cinq millions de streams).