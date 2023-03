Alors on chante ! n’est pas un ciné-concert, c’est un film-spectacle ! Une expérience originale, unique, jamais vue, qui mêle non seulement projection sur grand écran mais aussi concert endiablé dans la salle où, pour la première fois, le public est encouragé à mettre l'ambiance en donnant de la voix sur une sélection de chansons françaises populaires qui participe non seulement en temps réel à l'intrigue tout en étant interprétée en live à chaque séance. Le projet, mis en image par Raphaël Charlier, réunit autour d'un scénario original imaginé par Alec Mansion, une brochette d'artistes qui, depuis 10 ans, remplit sans faiblir les plus grands Zénith de France avec Stars 80 et dont le film du même nom a été vu par près de 2 millions de spectateurs.

Reprenant les ficelles qui ont fait le succès de la franchise, Alors on chante ! est un divertissement hybride novateur qui devrait participer à sa façon à la reconquête du public dans les salles de cinéma.

