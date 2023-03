CONCOURS | Gagnez vos entrées pour la foire de jardin au Parc du Château d'Enghien

Du 14 au 16 avril 2023, avec l’irrésistible envie d’offrir un dépaysement absolu, l’un des plus beaux parcs de Belgique dédie ses allées à l’univers du jardin. Plus de 250 exposants venus de Belgique, de France et des Pays-Bas réveillent le printemps. Pépiniéristes, déco de charme et mobilier outdoor, paysagistes, professionnels de l’aménagement extérieur, artistes et artisans enchantent les 4 hectares d’un parc verdoyant, ses anciennes Ecuries et son château néoclassique, exceptionnellement ouvert au public. En présence de Luc Noël, le samedi après-midi.