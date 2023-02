Un défilé d’artistes prêts à concurrencer l’exceptionnel succès de la première édition du festival qui avait réussi à réunir plus de 8000 personnes, pourtant plongées dans l’inconnue d’une organisation qui prouvera au fil des spectacles et concerts que Namur is a Joke n’est pas une blague, mais bien un futur grand évènement de l’humour francophone.

Arnaud Tsamère, Véronique Gallo, Pablo Andrès, Arnaud Ducret et bien d’autres viendront mettre le feu à Namur durant 4 jours de folie.

Vous n’avez pas encore vos places ? Le festival Namur is a Joke s’associe avec les journaux L’Avenir pour vous offrir la chance de remporter vos places pour votre spectacle préféré !