Le Domaine des Grottes de Han démarre sa saison 2023 dès le 18 février prochain et sera ouvert durant tous les congés de Carnaval.

Ces 25 et 26 février, la plaine d’accueil du Domaine sera plongée dans l’ambiance colorée et festive du « Carnaval des Animaux » : décors et animations réchaufferont les visiteurs ! De drôles d’animaux s’y baladeront et divertiront petits et grands de leurs numéros fantaisistes. Des grimeurs se feront un plaisir de maquiller les petites frimousses. Un atelier pour confectionner soi-même son masque accueillera également les jeunes visiteurs. N’hésitez pas à venir déguisés !

Découvrez la Lesse, cette rivière puissante et sauvage, sous les couleurs de l’hiver, qui enchante la Grotte de Han et le Parc Animalier ! Site naturel d’exception, le Domaine des Grotte de Han est en partie façonné par la rivière la Lesse. Sur terre et sous terre, la Lesse est fascinante et se transforme au gré des saisons. Elle offre toute l’année un magnifique spectacle ! En hiver, la Lesse s’amplifie, devient sauvage. Durant tous les congés de Carnaval, découvrez cette rivière, véritable force de la nature, sous son manteau d’hiver ! Un spectacle naturel à admirer au cœur du plus grand Parc Animalier de Belgique, où vivent plus de 650 animaux (ours bruns, loups, lynx, bisons, cerfs…), et dans la merveilleuse Grotte de Han, aux mille et un trésors géologiques.