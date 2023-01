Un hall polyvalent nous permet d’accueillir à l’abri et au chaud plus de 100 exposants, de créer un espace convivial de réceptions et de restauration (Chez Gaspard, cuisine des terroirs et Fiesta Paëlla, cuisine espagnole, un bar à huîtres de Bretagne ainsi qu’un espace-brasserie (la brasserie de Floreffe).

Vous y rencontrerez des vignerons de toutes les régions de France, de nombreuses régions d’Italie, d’Espagne, de Grèce, d’Argentine, du Chili, de Sicile et de Belgique. Des producteurs de foie gras, salaisons, fromages, tapenades, épicerie fine de grande qualité, de même que des producteurs de fromages fermiers wallons.