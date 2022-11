Compositeur inspiré par le minimalisme, le folk ou le postromantisme, l’Américain Bryce Dessner, également guitariste du groupe The National, propose la création belge de son Concerto pour trombone à l’OPRL avec Jorgen Van Rijen, trombone principal du Concertgebouw d'Amsterdam.

Pionnier de la musique symphonique aux États-Unis, Charles Ives mêle dans sa Deuxième Symphonie (1902) des citations de la tradition romantique européenne (Beethoven, Brahms…) à des chants populaires américains. Quant à Jóhann Jóhannsson, artiste islandais disparu, il magnifie ici les rythmes hypnotiques de la musique répétitive américaine dans la B.O. du film The "Theory of Everything" (basé sur la vie de l'astrophysicien Stephen Hawking).

Connu pour ses musiques électroniques dépouillées, Jóhannsson était très apprécié des réalisateurs.

À sa mort, en 2018, il a été nommé deux fois aux Oscars, en 2016 pour la bande originale du thriller Sicario, de Denis Villeneuve, et en 2015 pour Une merveilleuse histoire du temps, de James Marsh, pour lequel il a reçu un Golden Globe ».