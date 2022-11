Une drôle d’histoire s’est déroulée ici, la magie a encore frappé les lieux, attention à vos pas !

Les forces du mal se sont emparées de la Forêt enchantée ! Le Château et la nature s’apprêtent à un âpre combat pour défendre la beauté de la Forêt. Le long d’un tout nouveau parcours féérique et jalonné d’œuvres lumineuses spectaculaires, découvrez la fabuleuse histoire de Lanterna Magica RTL. Un moment d’enchantement qui vous emmènera sur les sentiers éclairés de mille lumières du Domaine du Château de la Hulpe. Un spectacle étincelant pour petits et grands !