Le Jardin des Mondes va être transformé en un véritable jardin maléfique. En effet, de nombreux potirons et des fleurs de saison ainsi qu’un grand nombre de lanternes seront dispersés dans l’ensemble du Parc. Créatures légendaires, épouvantails, gentils monstres, pandas fantômes, sorcières, et squelettes seront au rendez-vous pour un Halloween qui se veut familial et rigolo. De plus, des animations frissonnantes sont prévues. L’Halloween de Pairi Daiza se veut joyeux et plaisant pour les petits comme les plus grands. Dès le 22 octobre, il valorisera les créations et prestations de plus de 100 artistes chaque jour.

Les mapping vidéos animeront, dès l’obscurité tombée, trois lieux emblématiques du Jardin : la Tour de Cambron et les vestiges de l’Abbaye, la mini-ferme et le majestueux château.Pairi Daiza proposera également sur son lac un mur d’eau d’un diamètre de 40 mètres sur lequel se produiront d’impressionnants monstres des profondeurs. Frissons garantis. Un spectacle de magie pour enfant est également prévu dans le dôme qui sera lui aussi revêtit aux couleurs de l’automne.

Bien entendu, dans le Meilleur Zoo d’Europe, les 7.000 animaux seront également à la fête pendant toute la période d’Halloween. Ils auront droit, eux aussi, à leur programme particulier. Les soigneurs leur concocteront des menus et des enrichissements Halloween. Chauves-souris, éléphants, lémuriens, gorilles, hippopotames, lions, potamochère, suricates, ... amusement pour tous !

Dans les nombreux restaurants, le Chef de Pairi Daiza proposera des plats et menus thématiques inspirés de recettes d’antan ou à base de potirons et légumes oubliés. En version sucrée ou salée, chacun se régalera.

