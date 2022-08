Concours | Remportez vos places de concert

Hugues Aufray est un artiste atypique dans le paysage musical français, et ce depuis ses débuts. Malgré sa notoriété, il est toujours resté authentique et fidèle à lui-même. Il se définit comme un troubadour moderne. Il est le chanteur préféré des mouvements de jeunesse toutes origines et religions confondues , scouts, éclaireurs … En redonnant un souffle nouveau à la chanson française, il relancé la poésie simple et traditionnelle de nos anciens. IL entame aujourd’hui en toute simplicité et sincérité une tournée en Eglises et Cathédrales.

Vincent Niclo, artiste inclassable, a déjà vendu près d’un million d’albums. Les différentes facettes de son talent se sont illustrées à travers l’opéra, la comédie musicale, le chant lyrique, mais aussi en tant que crooner et chanteur pop. Fort de ses collaborations avec entre autres Charles Aznavoir, les Choeurs de l’Armée Rouge, Matt Pokora, Natalie Dessay, Michel Legrand, ou encore Serge Lama, Vincent Niclo s’est imposé comme une des artistes incontournables du paysage musical français. Après une première collaboration en 2014 sur l’album « Ce que je suis », Pascal Obispo et Vincent Niclo s’étaient promis de se revoir ! Quelque temps plus tard, Vincent tombe immédiatement sous le charme de plusieurs chansons composées sur mesure pour lui... L’aventure du nouvel album «5.Ø» a démarré avec les premiers singles «Je ne sais pas» et «Aimer est un voyage».