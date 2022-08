Concours | Remporte tes entrées VIP

Des frissons les plus intenses aux plaisirs à savourer en famille, les 43 attractions de Walibi proposent une aventure palpitante qui ravira tant les petits que les grands enfants. Pour une journée de sensations fortes entre amis ou pour mettre des étoiles dans les yeux de vos jeunes enfants, Walibi est la garantie d’une expérience exceptionnelle pleine de souvenirs inoubliables. Saviez-vous que récemment de nouvelles attractions et mondes immersifs ont enrichi l’aventure du parc ? Plongez, par exemple, dans l’ambiance indienne de Karma World et défiez vos amis ou votre famille dans une petite compétition de celui qui explosera le plus de pop-corn dans le délicieux Popcorn Revenge ! Ou laissez-vous emporter par le rythme tropical de l’Exotic World pour affronter le Kondaa : le plus haut, le plus rapide et le plus terrifiant mégacoaster du Benelux. Venez découvrir, juste à côté de Bruxelles, cette nouvelle montagne russe légendaire signée Walibi, élu meilleur parc d’attractions de Belgique !