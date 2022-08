Un théâtre de verdure ponctué de 6 étapes pour une grande animation spectacle, le parcours des 13 épreuves : met les sens en éveil, casse-tête 3D, épreuves variées, nombreux défis… pour un plaisir géant !

Vous y découvrirez aussi le Labyrinthe des portes composé de deux mille mètres carrés de palissades de bois. Bienvenue dans cet enchevêtrement de corridors où vous progresserez en répondant aux énigmes dont les réponses ordonnent l’ouverture des portes ! Une partie du labyrinthe est totalement plongée dans l’obscurité et mettra tous vos sens en éveil !

Le labyrinthe, c’est aussi de la biodiversité : Plus de 600 m2 de mélanges fleuris pour comprendre et sensibiliser petits et grands à l’importance de la biodiversité pour préserver l’environnement. Insectes bienvenus ! B&B (bee and bee) rien que pour eux : un hôtel à insectes est érigé au détour d’une allée.

Dans cette folle aventure, on oublie pas le toboggan géant ! Depuis la grande tour d’observation, quelques secondes de frissons après avoir observé le labyrinthe en hauteur, pour atterrir au pied des maïs !