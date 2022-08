Prépare tes manettes car, du 18 au 21 août, Walibi Belgium concocte un événement de fo-lie dédié à l’esport ! Pendant 4 jours, dont 2 avec une ouverture nocturne jusqu’à 22h, tu pourras combiner tes attractions préférées avec un tas d’activités gratuites consacrées au monde du jeu vidéo. Rencontre, admire et affronte plus de 20 stars de l’esport lors de sessions live et tournois saisissants de Fortnite, Rocket League, Trackmania et Fifa au Tiki-Theater, et découvre des expériences exclusives dans le Gaming Center de 1.500m² !

Pour y assister, réserve vite gratuitement ta place à la session live de ton choix ! Attention, les places sont limitées.

Tu penses avoir un bon niveau en Rocket League ou Fifa ? Alors participe aux qualifications des tournois organisés les vendredi 19 et dimanche 21 août au Tiki-Theater. Et comme pour tout vrai tournoi, les gagnants remporteront des cadeaux terribles !

Envie de défier les meilleurs sur scène ? Inscris-toi et tente ta chance de gagner ta place derrière une des consoles sur scène et de remporter un des nombreux cadeaux