5 chèques de 100€ à gagner chez eFarmz

L’objectif du site est de vous permettre d’avoir une alimentation délicieuse et saine. eFarmz livre votre commande en point de dépôt ou à domicile. Ils minimisent leur empreinte écologique en optimisant les tournées et en utilisant quand c’est possible des véhicules écologiques comme le vélo.

Petit plus, ils reprennent vos caisses et boîtes d’œufs si elles sont bien intactes, afin de les réutiliser pour de prochaines livraisons.