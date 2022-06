Au fil des ans, Pairi Daiza a réussi à intégrer l’artistique dans le Meilleur Zoo d’Europe. Plus qu’un zoo, d’ailleurs, le Parc propose un concept unique dans lequel les animaux, les arbres, les plantes, l’architectures et les cultures se combinent et se complètent. Dans ce tour du monde en une journée, les équipes de Pairi Daiza réussissent régulièrement à intégrer un côté artistique et créatif bluffant et inégalé en Europe.

Que ce soit pour les grands rendez-vous de Pâques, d’Halloween ou des fêtes de fin d’année, les créations originales, portées par de talentueux artistes souvent locaux, donnent au Jardin des Mondes une dimension toute particulière.

Au regard du programme concocté pour cet été, on sent que l’équipe artistique s’est fait plaisir et a voulu faire plaisir au public. 12 scènes pour 12 soirées. Et des ouvertures jusque 23 heures les vendredis et samedis d’Estivales. Ces nocturnes misent aussi sur la gastronomie et la découverte, avec la possibilité de goûter des cuisines du monde et des spécialités originales. Cette année, notre coup de cœur va à l’accent particulier qui a été mis sur l’offre végétarienne.

Côté programmation, la grande diversité proposée nous a séduits. Il y en aura pour tous les goûts ! Bon point aussi pour les mix proposés. Chaque soirée aura sa couleur. Et même si certains artistes se produiront plusieurs fois cet été, les affiches feront qu’on peut s’attendre à ce que chaque soirée soit unique. Pourquoi pas dès lors, opter pour l’abonnement, histoire de ne rien rater. Ou encore, réserver son séjour au Pairi Daiza Resort, idéal pour profiter de la fête jusqu’à la dernière minute.

Si l’aventure vous tente et que vous souhaitez découvrir ce programme qui nous, nous a conquis, tentez vite votre chance.